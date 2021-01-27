«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن غموض إصابة ٥ فتيات بتسمم ووفاة أخرى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ طالبات بسبب الغيرة من التفوق الدراسي.وتلقى قسم ثان العامرية بلاغا من أحد المستشفيات بإصابة ست طالبات جميعهن 14 سنة بتسمم غذائي وما قررنه بحدوث إصابتهن عقب تناولهن حلوى "جاتوه" ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.وتوصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة وأن وراء ارتكابها ثلاث طالبات جميعهن 15 سنة مقيمات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن، وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات أقررن بها واعترفن تفصيليًا بارتكابهن الواقعة.وقررن بأنه نظرًا لشعورهن بالغيرة من المجني عليهن لتفوقهن الدراسي اتفقن فيما بينهن على دس مادة سُمية ببعض الحلوى وتقديمها للمجني عليهن لمنعهن من استكمال الدراسة حيث قامت إحداهن بشراء كمية من الحلوى "جاتوه" وقامت بدس مادة سامة تستخدم في المبيدات الزراعية أعدتها مسبقا بالحلوى وتقديمها للمجني عليهن فحدثت إصابتهن والتي أودت بحياة إحداهن.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.