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محافظات

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة سائق بصحراء الفيوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:28 م
جثة سائق بصحراء الفيوم
جثة سائق بصحراء الفيوم
كتب صلاح حسنى
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أدلى المتهمون باستدراج سائق تاكسي من مدينة القناطر إلى محافظة الفيوم وقتله هناك، للاستيلاء على مركبته باعترافات تفصيلية حول جريمتهم، مؤكدين أنهم خططوا لسرقة التاكسي من خلال معرفة أحدهم لسائقه "ع.م.ع"، 60 عامًا حيث اتفق معه على أن يقله من القناطر إلى قرية أبو السعود بالفيوم وبالفعل عند وصوله عزم المتهمون على قتله وقاموا بوضع سم له فى الطعام وبعد التأكد من وفاته تم دفنه بحفرة بصحراء الفيوم.

فيما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع سرعة إتمام التحريات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالفيوم بشأن الواقعة واستخراج جثة المجنى عليه لتشريحها والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ بتغيب سائق تاكسى خلال قيامه بتوصيل أحد الاشخاص لمحافظة الفيوم ولم يظهر منذ حينها.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وجرى تشكيل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية.

بالفحص ومراجعة الكاميرات أمكن تحديد المتهمين وتم عمل الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم وهم م. س.ش، 21 عامًا، عاطل، و"د.إ.خ" 23 عاما عاطل، و"إ م إ" 30 عاما عاطل وأخر وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين انهم إستدرجوه من القناطر الخيرية علي خلفية معرفة أحدهم به والذي اتصل به وطلب منه توصيله للفيوم وهناك قاموا بقتله بالسم ودفنه في الصحراء وارشدوا عن مكان الجثة وجاري التحقيق في الواقعة بالتنسيق بين أمن القليوبية والفيوم.

كما أمرت النيابة العامه بشبرا الخيمة بندب الطبيب الشرعي لمعاينة جثة شاب مختفي منذ 45 يومًا عثر عليها ملقاة في ترعة الإسماعيلية وملفوف في جوال التي عثر عليها بالصدفة أثناء عمليات البحث عن شاب الشرقية الغريق في حادث كوبري الزوامل الشهير إعلاميًا بعريس الشرقية، كما امرت بتحديد وقت وسبب الوفاة والاداة المستخدمة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

في وقت سابق كانت أجهزة الإنقاذ النهري بالقليوبية والشرقية قد نجحت في العثور على جثة الشاب محمد مجدى من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والمبلغ بإختفائه من 45 يوما داخل جوال خلال بحثهم عن جثمان الشاب الذي غرق خلال انقلاب سيارة لنقل منقولات الزوجية بالشرقية.

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