«الزراعة» تصدر توصيات فنية لمزارعى محصول الكتان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر فبراير.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:مراعاة المحصول في فترة التزهير:• تقليع النباتات غير الممثلة للصنف المنزرع (الغريبة).• الاستمرار في مقاومة الحشائش إن وجدت.• مداومة عملية الري.• إضافة الدفعة الثالثة والأخيرة من التسميد الأزوتي في أراضي الوادي إذا لزم الأمر.• ملاحظة ظهور أي أعراض مرضية خلال هذا الشهر خاصة مرض صدأ الكتان وأعراضه هي:الظهور على شكل بثرات لونها برتقالي على الأسطح السفلية للأوراق، ثم تظهر على الأسطح العلوية، ويمكن للفطر المسبب أن يصيب السيقان والكبسولات وفي حالات الإصابة الشديدة يظهر النبات وكأنه ملون باللون البرتقالي، وتميل البثرات التي تظهر على الساق إلى الاستطالة في نهاية الموسم، يتحول لون البثرات من اللون البرتقالي إلي اللون البني.• المقاومة:الطريقة المثلى لمقاومة هذا المرض هي زراعة الأصناف المقاومة.• خلى بالك:- وجود الحشائش والنباتات الغريبة ينعكس سلبيا على عملية التعطين واستخلاص الألياف فيما بعد.- كل التقاوي للأصناف المحلية مقاومة لمرض الصدأ.