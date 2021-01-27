القصة الكاملة لاستخراج سكين مطبخ من معدة مريض بالدقهلية

أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة الدولي، أن هناك شيوعًا لابتلاع الأجسام الصلبة الغريبة، مشيرا إلى أن حالة ابتلاع السكين، من أغرب وأطرف الحالات التي تمت مواجهتها.

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، إن الواقعة بدأت مع مجىء شاب يبلغ 20 عاما، وكان يعاني من آلام في البطن، وبعد اجراء الأشعة اللازمة، تبين أنه تم ابتلاع السكين التي يبلغ طولها 28 سم ولكن بالاتجاه المعاكس، وإلا كانت أودت بحياته إن تم ابتلاعها باتجاه السلاح.

وأضاف أنها لم تصب جدار المعدة، رغم استقرارها في المعدة، لافتا إلى أنه بفضل التدخل الجراحي الدقيق والسريع، تمت العملية الجراحية، مؤكدا استقرار حالته الصحية الآن.