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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على قصة فيلم «في عز الضهر» لمينا مسعود

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:44 م
مينا مسعود
مينا مسعود
أمير محمد خالد
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كشف الفنان والمؤلف كريم سرور، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل فيلم "في عز الضهر"، أنهم ليسوا متحفظين على قصة الفيلم ولكنه يدور في إطار ساسبنس أكشن عن وسيط مافيا يقوم بعمل مهمات في كل دول العالم وعندما يأتي لمصر تحدث معه مشاكل مختلفة، كما يناقش الفيلم قضية الهوية.

وقالت هنا الزاهد، إنها تقدم دور فتاة تدعى "ساندرا" وهي شخصية جديدة ومختلفة عليها في كل شيء حتى على مستوى الشكل والأداء، لافتة إلى أنها تقوم بعمل دور أكشن لأول مرة في مسيرتها.

وأكد المخرج مرقس عادل، أن الفيلم سيتم تصويره في مصر بجانب ٤ دول أوروبية لم تقم بتحديدها بشكل نهائي حتى الآن بسبب فيروس كورونا وخطة تصوير الفيلم تشمل انتهائه قبل شهر يونيو المقبل، موضحا أن العرض سيكون خلال العام الحالي.

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