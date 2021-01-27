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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الاتصالات: 50.48 مليون مستخدم لإنترنت الموبايل خلال سبتمبر الماضى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:46 م
مستخدم للإنترنت الموبايل
مستخدم للإنترنت الموبايل
طارق عتمان
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كشف تقرير حديث لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال يناير الجاري، عن أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل سجل نحو 50.48 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 38.17 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 32.26%، وبتراجع شهري 0.26% مسجلا في أغسطس نحو 50.61 مليون مستخدم.

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن عدد مستخدمي الإنترنت من خلال USB مودم بلغ 3.28 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 3.56 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 7.64% وشهري 0.07% مسجلا نحو 3.29 مليون مستخدم خلال أغسطس السابق عليه.

وأضاف التقرير أن إجمالي السعة الدولية للإنترنت في مصر سجل نحو 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل سنوي نمو بلغ 35.77%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي فائق السرعة ADSL سجل نحو 8.45 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 7.12 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 18.78% وشهري 1.99%.

وقال التقرير إن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول سجلت 52.93% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 40.22% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 12.71% وشهري 0.32% مسجلا نحو 52.61% خلال اغسطس السابق عليه في حين أن إجمالي نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر سجلت نحو 57.3% خلال العام المالي 2019-2020.

وتابع التقرير أن القاهرة الكبري استحوذت علي نحو 36% من عدد مشتركي الإنترنت الأرضى تلتها منطقة الدلتا بنحو 34% ثم الوجه القبلي بنسبة 14% ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنسبة 10% وأخيرا منطقة مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.

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