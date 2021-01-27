مينا مسعود: «الأزمة إن كله في مصر بيمشي بالحب»

كشف النجم العالمي مينا مسعود، عن انطباعه عن مصر، وذلك خلال مؤتمر إعلان تفاصيل فيلم "في عز الضهر" الذي يعد أولى تجاربه في السينما المصرية.وقال "مسعود": "الأزمة إن كله في مصر بيمشي بالحب"، وتعقيبا على سؤال مقدم المؤتمر علي الكشوطي للمخرج مرقس عادل بأنه اختار فنانات معروفين بالجمال، قال مينا: "هو فيه فنانات في مصر مش جمال" ليلقي حفاوة كبيرة من الحاضرين في المؤتمر.وأكد مينا مسعود أنه لا يوجد لديه أي مشكلة في أن يعمل مع مؤلف ومنتج لأول مرة لأنه وجدهم يتعاملون معهم بشكل احترافي ويحبون عملهم بشكل متميز.ونفى مينا ما أشيع عن قلة العروض الفنية بعد فيلم علاء الدين في هوليود، مؤكدا أن هذا غير حقيقي ولكنه يواجه مشكلة هي أن العرب يكون فرصهم قليلة في العمل بهوليود.