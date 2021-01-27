2222 إصابة بكورونا في سويسرا

أعلنت وزارة الشؤون الصحية السويسرية الأربعاء تسجيل 2222 إصابة و58 حالة جديدة مرتبطة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها: "بعد الاعلان عن هذه النتائج بلغ عدد الاصابات 517 ألف إصابة في حين بلغ عدد حالات الوفاة 8545 حالة وذلك منذ وصول الفيروس الى البلاد في شهر فبراير الماضي".واوضحت "وصل عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات خلال الاسبوعين الماضيين الى 800 مصاب في حين بلغت الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس (كورونا) منذ شهر فبراير الماضي اكثر من 6ر3 مليون اختبار".وتشعر السلطات السويسرية بقلق بالغ بشأن ارتفاع عدد الاصابات المرتبطة بمتحورات الفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والتي باتت تمثل حوالي نصف المصابين بالبلاد.