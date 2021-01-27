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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مجلس الاحتياطي يبقي السياسة دون تغيير وسط تعاف اقتصادي متباطئ

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:01 م
مجلس الاحتياطي الاتحادي
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي
وكالات
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أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة قريبا من الصفر وثبت مشتريات السندات الشهرية دون تغيير، متعهدا بصيانة هذين الركنين من أركان الاقتصاد لحين حدوث انتعاش كامل من الركود الذي أوقدت الجائحة شرارته.

ذلك التعافي المنتظر لم يقع بعد، وقال مجلس الاحتياطي في بيانه اليوم: إن وتيرة الانتعاش ربما تباطأت.

وقال البنك المركزي الأمريكي عقب اجتماع استمر يومين "إيقاع تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف تباطأ في الأشهر الأخيرة، مع تركز الضعف في القطاعات الأشد تأثرا من جراء الجائحة."

وتابع "أزمة الصحة العامة القائمة تواصل الضغط على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، وهي تنطوي على مخاطر كبيرة حيال التوقعات الاقتصادية."

ركز البيان على التباطؤ المحتمل للتعافي مما يعطي مزيدا من الثقل لتعهد مجلس الاحتياطي إبقاء السياسة النقدية الأمريكية في وضع "تيسيري" لشهور وربما لسنوات.

ورغم أن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا قد يساعد على إعادة فتح الاقتصاد وانتعاشه بدرجة أكبر في وقت لاحق من العام الحالي، فإن مسؤولي مجلس الاحتياطي يرون في الوقت الحالي أنه مازال في مأزق عميق، في ظل ارتفاع مستويات البطالة والأوضاع المتداعية للشركات الصغيرة وتنامي إصابات كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، وجميعها عوامل تتطلب إجراءات من البنك المركزي.

شهدت الولايات المتحدة فقدا للوظائف في ديسمبر، وثمة مؤشرات عديدة على ركود التوظيف والإنفاق منذ بدأ تنامي إصابات فيروس كورونا في الخريف.

وجدد مجلس الاحتياطي اليوم تعهده عدم المساس ببرنامج شراء السندات لحين إحراز "مزيد من التقدم الملموس" صوب التعافي، وإبقاء أسعار الفائدة قريبا من الصفر لحين بلوغ التضخم مستوى الاثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي ويصبح من المتوقع استقراره عنده.

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