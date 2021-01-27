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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بايدن: أزمة المناخ تتطلب «إلحاحًا» في التعامل معها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:00 م
بايدن
بايدن
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شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أن أزمة المناخ تتطلب "إلحاحًا" في التعامل معها واصفًا إياها بـ"التهديد الأقصى".

وقال الرئيس الأمريكي في خطاب له بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، في إطار التوقيع على إجراءات تنفيذية تتعلق بالتعامل مع أزمة المناخ: إنه "قد طال انتظارنا للتعامل مع أزمة المناخ، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك"، وأكد أن وقت التعامل مع الأزمة قد حل و"حان وقت العمل".

وأضاف أن خطته للتعامل مع أزمة المناخ تقتضي خلق المزيد من الوظائف لأن، حيث قال إن "اليوم هو يوم المناخ في البيت الأبيض، ما يعني أن اليوم هو يوم الوظائف في البيت الأبيض".

وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط صحة العائلات والمياه النظيفة فقط بل والأمن القومي الأمريكي ومستقبل الطاقة النظيفة وكذلك "الفرص الهائلة".

وتابع بايدن إن نهج الإدارة في التعامل مع أزمة المناخ ينبغي أن يكون "جرئيًا" وأن يشمل ذلك "المساعدة في تنشيط اقتصادات الفحم والنفط والغاز" وإيجاد وظائف جديدة ذات رواتب جيدة في هذه المجتمعات.

وأوضح أن الولايات المتحدة وفي إطار هذه الخطة لن تحظر "التكسير الهيدروليكي، وسنحمي الوظائف ونزيد الوظائف".

وقال بايدن، قبيل التوقيع على مجموعة جديدة من الأوامر التنفيذية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب انحاز إلى "شركات النفط الكبرى على حساب العمال الأمريكيين"، مضيفًا أن إدارته سوف تضع معايير طموحة جديدة لصالح العمال، ولفت إلى أن هناك عددًا متزايدًا من محطات شحن السيارات الكهربائية المنتشرة داخل البلاد وأن "المستهلكين الأمريكيين باتوا يتحولون إلى السيارات الكهربائية".

ويوقع الرئيس بايدن اليوم 3 إجراءات تنفيذية تهدف إلى معالجة أزمة المناخ.

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