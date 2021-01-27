الإعدام شنقًا لفلاح قتل عمة والده بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية بالإعدام شنقًا للمتهم ب.م.ا فلاح 22 سنة يقيم بمركز مغاغة شمال المنيا بعد اتهامه بقتل فاطمة.ع.غ عمة والده مع سبق الأصرار والترصد فى القضية رقم 31348 لسنة 2019 جنايات مركز مغاغة والمقيدة برقم 1093 لسنة 2019 كلى شمال.ترجع أحداث القضية إلى 19 أكتوبر 2019 بأن قام المتهم بالتوجه إلى مسكن المجنى عليها ليلًا، عندما أيقن تواجدها بمفردها، وما لبث أن استغرقت فى النوم فاطبق عليها بكلتا يديه مستخدمًا وسادة كاتمًا أنفاسها وكال لها عدة ضربات حتى أحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها وكان القصد من ارتكاب جناية القتل ارتكاب جنحة السرقة بأنه فى ذات الزمان والمكان سرق قرطها الذهبى والمبلغ المملوكين للمجنى عليها من داخل مسكنها.وأحال المستشار أبوالوفا عيسى، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام.