نقابة المهن التمثيلية تكرم العالمي مينا مسعود

كشف الفنان إيهاب فهمي وكيل نقابة المهن الموسيقية، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل فيلم "في عز الضهر"، أنه سعيد بالتعاون في هذا العمل مع النجم المصري العالمي مينا مسعود، لافتا إلى تكريم مسعود وإهدائه درع نقابة المهن التمثيلية لأنه يعد سفير للفن المصري بالخارج.وأضاف فهمي أنه سعيد بالمشاركة كممثل في تجربة ستكون مختلفة وجديدة على السينما المصرية، نظرا لأهمية الفيلم وأهمية مينا مسعود.وتقدم إيهاب فهمي، اعتذاره لكل الحضور وغادر المؤتمر كونه مشغول بتصوير أحد الأعمال الفنية.