غدًا.. حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا مجانا في المغرب

أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، وجود كمية كافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والتطعيم سيكون مجانا لجميع المواطنين.‏وقال الديوان الملكي المغربي في بيان مساء اليوم إن الملك محمد السادس سيعلن تدشين الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا غدًا الخميس.وأوضح البيان أن هذه الحملة ستتم بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأكثر من 75 سنة.وأشار الديوان الملكي إلى أن هذا سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة.