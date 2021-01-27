رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: 104.51 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت خلال سبتمبر الماضي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:13 م
الهاتف المحمول
الهاتف المحمول
طارق عتمان
طباعة
كشف تقرير حديث لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال يناير الجاري، عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 104.51 مليون عميل بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 103.32 عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.49 مليون عميل، في حين حقق تراجع شهري بلغ 1.74 مليون عميل عن شهر أغسطس الماضي والذي سجل نحو 106.25 مليون مشترك.

وأكد التقرير الذي حصلت على نسخة منه "الدستور" أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 95.36 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 94.90 مليون عن نفس الفترة عام 2019، في حين شهد تراجع شهري بلغ 87% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، والذي سجل نحو 96.19 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 0.49%.

وأضاف التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول في مصر شهد أيضا تراجعا شهريا بلغ 97% خلال سبتمبر الماضي عن أغسطس السابق عليه، حيث كانت النسبة على التوالي 94.09% و95.38، في حين سجلت خلال سبتمبر 2019 نحو 95.05 بتراجع سنوي 1.29%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 9.15 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.42 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 8.63% وشهري 9.01% بعد أن سجل نحو 10.06 مليون عميل في أغسطس السابق عليه.

وقال التقرير إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 25.24 مليون خط أرضي بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 24.06 مليون عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 4.92% وشعري 0.03%، في حين أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل نحو 7.6% مقابل 7.7% بمعدل تراجع شهري 0.48% وسنوي 0.01%.

وأضاف التقرير أن عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترال منها 1052 سنترال في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 87% من مشتركي الهاتف الثابت تلاه القطاع التجاري بنحو 11% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الطاقة: أهداف تغير المناخ رهن بتحول العالم النامي للطاقة النظيفة

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

قصر الأمير عمر طوسون.. أبرز معالم شبرا المعمارية

هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبوحلوة عن دار الحلم

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة