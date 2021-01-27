الاتصالات: 104.51 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت خلال سبتمبر الماضي

كشف تقرير حديث لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال يناير الجاري، عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 104.51 مليون عميل بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 103.32 عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.49 مليون عميل، في حين حقق تراجع شهري بلغ 1.74 مليون عميل عن شهر أغسطس الماضي والذي سجل نحو 106.25 مليون مشترك.وأكد التقرير الذي حصلت على نسخة منه "الدستور" أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 95.36 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 94.90 مليون عن نفس الفترة عام 2019، في حين شهد تراجع شهري بلغ 87% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، والذي سجل نحو 96.19 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 0.49%.وأضاف التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول في مصر شهد أيضا تراجعا شهريا بلغ 97% خلال سبتمبر الماضي عن أغسطس السابق عليه، حيث كانت النسبة على التوالي 94.09% و95.38، في حين سجلت خلال سبتمبر 2019 نحو 95.05 بتراجع سنوي 1.29%.وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 9.15 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.42 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 8.63% وشهري 9.01% بعد أن سجل نحو 10.06 مليون عميل في أغسطس السابق عليه.وقال التقرير إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 25.24 مليون خط أرضي بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 24.06 مليون عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 4.92% وشعري 0.03%، في حين أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل نحو 7.6% مقابل 7.7% بمعدل تراجع شهري 0.48% وسنوي 0.01%.وأضاف التقرير أن عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترال منها 1052 سنترال في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 87% من مشتركي الهاتف الثابت تلاه القطاع التجاري بنحو 11% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين.