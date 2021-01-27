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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 25 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة في حملات بالمنيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:50 م
صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالشوارع الرئيسية بقرية بني أحمد الغربية قامت خلالها برفع 25 طن مخلفات وقمامة وأتربة وصيانة 15 من أعمدة الإنارة والكشافات.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في إطار الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات خاصة أعمال النظافة والإنارة واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، قام قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية بعمل جولات ميدانيه للمرور على أعمال الكهرباء وبالشوارع الرئيسة والفرعية بالقرية حيث تم صيانة عدد ١٥ عمود وتم صيانة الكشافات والخلايا الضوئية وذلك لتيسير حركة المواطنين ومنعا للحوادث

أضاف رئيس المركز أن قسم البيئة بالقرية قام برفع ٢٥ طن تقريبا من المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لها حفاظا على المظهر العام للقرية وعدم انتشار الأمراض والفيروسات.

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