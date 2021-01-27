صناع فيلم «فى عز الضهر»: نقدم تحربة مصرية بصبغة عالمية

كشف المنتج عادل سعد، أنه أخذ كل الاحترزات الطبية قبل تصوير فيلم «في عز الضهر»، من أجل تصوير الفيلم دون تعرض أي من صناعه للإصابة بفيرس كورونا.وأضاف المخرج مرقس عادل، أن «في عز الضهر» فيلم مصري بصبغة عالمية، وسيتم ترجمته لأكثر من لغة مختلفة؛ وذلك بسبب وجود أكثر من منصة عالمية طلبت حقوق عرض الفيلم.أما المؤلف كريم سرور، فأكد ان الفيلم قصته مختلفة عن كل الأخبار الذي انتشرت مؤخرًا، والفيلم تفاصيله ومناخه مصري، ولكن صبغته عالمية بسبب وجود نجم عالمي مثل مينا مسعود.وقال مينا مسعود، إن سبب أعجابه بالمشاركة في فيلم «في عز الضهر» إعجابه بشخصية «حمزة» في الفيلم، وحماسه لتقديم تجربة مصرية ليري العالم أن مصر بها صناعة سينمائية عظيمة، مضيفًا أنه يريد ان يعرف العالم أن مصر بلد جميلة، وليس كما يتم التصدير عنها.