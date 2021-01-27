أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

علق الفنان والسيناريست عباس أبوالحسن، على واقعة إلقاء القبض على الطبيب المتهم بالتحرش.





وكتب "أبوالحسن"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بعد نضال دام أكثر من 6 أشهر كللت مجهوداتنا أنا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض على الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش الجنسي المتسلسل لأكثر من ثلاثة عقود، مجرم متخفٍ في ثياب طبيب عاث فسادًا في الأرض لعقود محتميًا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة ومنصب ديني، طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان فأخرسهم عقودًا وقد نال كثير منهم من اعتداءاته نصيبًا كبيرًا".