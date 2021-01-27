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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. جلسة استماع لقائد عملية «إيريني» الأوروبية أمام البرلمان الإيطالي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:18 م
البرلمان الإيطالي
البرلمان الإيطالي
عبير سليم
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تعقد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، غدًا الخميس، جلسة استماع عبر الفيديو للأدميرال فابيو أجوستيني قائد عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وحسبما نقلته وكالة "نوفا"، مساء اليوم الأربعاء، فإنه من المقرر أن يتم بث جلسة قائد عملية إيريني مباشرة عبر الإنترنت غدًا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، في السابع من مايو العام الماضي.

وقال وزير خارجية دول الاتحاد جوزيب بوريل حينها، إن العملية "تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة كورونا".

وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة المحظور على ليبيا، منذ عام 2011م؛ حيث تعمل "إيريني" على مراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى البلد الشقيق، التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.

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