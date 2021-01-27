رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

9 فبراير.. أولى جلسات محاكمة زوجة قطعت العضو الذكرى لزوجها بالإسكندرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:42 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تحديد جلسة 9 فبراير المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة ربه منزل، بعد اتهامها بقطع العضو الذكري لزوجها بمحل عقب تخديره، لتعدد علاقاته النسائية.

ترجع أحداث القضية رقم 2476 لسنة 2020 جنايات كرموز، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات، بوصول المجني عليه ن. ع. ت، عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري واتهام زوجته بارتكاب الواقعة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، لمحل الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين من التحريات قيام زوجته المتهمة س.ح.ع، 23 سنة، ربة منزل، بتخديره وعقب التأكد من فقدانه الوعي قامت بإحضار سلاح أبيض "سكين المطبخ" وقطعت عضوه الذكري.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها قررت ارتكاب الواقعة، وأنها من فعلت ذلك بزوجها انتقاما منه لتعدد علاقته النسائية وخيانتها، وأن الزوجين كان يوجد بينهما خلافات بسبب شك الزوجة، ووجود إثباتات لديها بالخيانة الزوجية في الفترة الأخيرة.

وقررت الزوجة في التحقيقات أنها كشفت محادثات على الهاتف ومواجهة زوجها بها ولكنه أنكرها وفى يوم الواقعة قامت الزوجة لتخدير زوجها للتأكد هاتفه المحمول فقامت بتخديره وأثناء نومه كشف خيانته عبر محادثات مكتوبه مع أحد السيدات مما أثار غضبها.

قامت الزوجة، بقطع جزء من العضو الذكرى الخاص بزوجها ووضعته في كيس بلاستيكي في القمامة بعد شكها في سلوكه، لعودته متأخرا يوميا ومشاهدتها لأكثر من محادثة على تليفونه الخاص، وبمواجهته بها ووعدها بالتزامه وأنه لم يكرر هذه الأفعال مرة أخرى.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للحالة، تبين وجود نزيف حاد نظرا لوجود قطع بالعضو الذكرى وقطع الأوردة والشرايين مما يحتاج لإجراء عملية جراحية لإعادة توصيل الأوردة وإيقاف النزيف، وإعادة فتح مجرى للبول مما يستدعى استخدام القسطرة البولية لفترة.

وبعرض الواقعة علي النيابة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم بإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

أول تعليق من صلاح على خروج مصر من كأس العالم لكرة اليد

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الطاقة: أهداف تغير المناخ رهن بتحول العالم النامي للطاقة النظيفة

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

قصر الأمير عمر طوسون.. أبرز معالم شبرا المعمارية

هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبوحلوة عن دار الحلم

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة