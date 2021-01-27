9 فبراير.. أولى جلسات محاكمة زوجة قطعت العضو الذكرى لزوجها بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تحديد جلسة 9 فبراير المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة ربه منزل، بعد اتهامها بقطع العضو الذكري لزوجها بمحل عقب تخديره، لتعدد علاقاته النسائية.ترجع أحداث القضية رقم 2476 لسنة 2020 جنايات كرموز، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات، بوصول المجني عليه ن. ع. ت، عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري واتهام زوجته بارتكاب الواقعة.على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، لمحل الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين من التحريات قيام زوجته المتهمة س.ح.ع، 23 سنة، ربة منزل، بتخديره وعقب التأكد من فقدانه الوعي قامت بإحضار سلاح أبيض "سكين المطبخ" وقطعت عضوه الذكري.تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها قررت ارتكاب الواقعة، وأنها من فعلت ذلك بزوجها انتقاما منه لتعدد علاقته النسائية وخيانتها، وأن الزوجين كان يوجد بينهما خلافات بسبب شك الزوجة، ووجود إثباتات لديها بالخيانة الزوجية في الفترة الأخيرة.وقررت الزوجة في التحقيقات أنها كشفت محادثات على الهاتف ومواجهة زوجها بها ولكنه أنكرها وفى يوم الواقعة قامت الزوجة لتخدير زوجها للتأكد هاتفه المحمول فقامت بتخديره وأثناء نومه كشف خيانته عبر محادثات مكتوبه مع أحد السيدات مما أثار غضبها.قامت الزوجة، بقطع جزء من العضو الذكرى الخاص بزوجها ووضعته في كيس بلاستيكي في القمامة بعد شكها في سلوكه، لعودته متأخرا يوميا ومشاهدتها لأكثر من محادثة على تليفونه الخاص، وبمواجهته بها ووعدها بالتزامه وأنه لم يكرر هذه الأفعال مرة أخرى.وكشف التقرير الطبي المبدئي للحالة، تبين وجود نزيف حاد نظرا لوجود قطع بالعضو الذكرى وقطع الأوردة والشرايين مما يحتاج لإجراء عملية جراحية لإعادة توصيل الأوردة وإيقاف النزيف، وإعادة فتح مجرى للبول مما يستدعى استخدام القسطرة البولية لفترة.وبعرض الواقعة علي النيابة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم بإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.