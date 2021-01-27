الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة يناقش «مشروع الوحدة المسيحية»

نظم الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة برئاسة "ميرا نعيمة" السكرتير الإقليمي للاتحاد بالشرق الأوسط، مساء اليوم لقاء جديدا بمشاركة عدد من القيادات الدينية عبر تطبيق "زووم".وناقش اللقاء موضوع "مشروع الوحدة المسيحية عند الشباب"، وذلك بمشاركة القمص الراهب تيمون السرياني راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلبنان.ويحرص الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة على تنظيم لقاءات دورية، للتواصل بين الكنائس المسيحية بدول الشرق الأوسط، بهدف دعم الحوار والتواصل بينهم.