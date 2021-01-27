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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

يونيسف توقع شراكة مع موانئ دبى العالمية للمساعدة فى توزيع لقاحات كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:19 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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أبرمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اتفاق شراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية اليوم الأربعاء، من أجل أن تساعد شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي في توزيع لقاحات كوفيد-19.

وقال بيان مشترك: إن موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة، والمعروفة بعملياتها في موانئ حول العالم، ستقدم عمليات النقل والتخزين ليونيسف دون مقابل كمساعدة للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في الحصول على اللقاحات.

ولموانئ دبي العالمية وجود في أسواق ناشئة بينها في إفريقيا وآسيا، وميناء جبل علي الرئيسي لها في دبي هو أكبر مركز لإعادة الشحن في الشرق الأوسط.

وستدعم هذه الشراكة دور يونيسف في شراء وتوريد ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 وإمدادات التطعيم في إطار برنامج كوفاكس، وهو مبادرة عالمية لتخصيص لقاح كوفيد-19 بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي لتحالف جافي، الذي يشارك في قيادة برنامج كوفاكس، أمس الثلاثاء، إن البرنامج يستهدف توزيع 2.3 مليار جرعة لقاح بحلول نهاية هذا العام، بينها 1.8 مليار جرعة مجانًا لحكومات الدول ذات الدخل المنخفض.

وأوضح البيان المشترك أن يونيسف ومجموعة موانئ دبي العالمية اتفقتا على العمل معًا بخصوص قضايا أخرى مثل التعليم والصحة وتمكين المرأة والمياه والصرف الصحي.

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