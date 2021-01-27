موريتانيا تعلن إنتاج 5600 كيلو من الذهب بـ30 مليون دولار خلال 2020

قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال، إن بلاده أنتجت 5600 كيلوجرام من الذهب سنة 2020 في عمليات التنقيب السطحي عن الذهب في شمال البلاد.وأوضح ولد بلال الذي قدم- اليوم الأربعاء- كشف حساب حول عمل حكومته للعام الماضي، أن "الإنتاج من الاستخراج الحرفي للذهب بلغ 5600 كيلوجرام بقيمة تزيد على مليار أوقية جديدة (قرابة 30 مليون دولار أمريكي) وخلق 45 ألف فرصة عمل مباشرة وأزيد من 97 الف فرصة عمل غير مباشرة".وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء: إنه رغم تداعيات الازمة الصحية العالمية جراء جائحة كوفيد- 19 فقد ظل تركيز الحكومة منصبا على توجيه سياسة الاقتصاد الكلي بما يتيح، من بين أمور أخرى، احتواء انخفاض النمو في حدود 3.2% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 مع إعداد متطلبات استعادة النمو في السنة الحالية.وأوضح أنه يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2% ثم 4.2 % في السنة المقبلة، الأمر الذي يدل على قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية.