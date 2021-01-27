مشروعات وزارة التعاون الدولي في سيناء بالتعاون مع شركاء التنمية (إنفوجراف)

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن الوزارة تدعم مشروعات تنمية سيناء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.. ويرصد "الدستور" نماذج لبعض مشروعات تنمية سيناء، فهناك برنامج طموح لتمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.ويستفيد من مشروعات برنامج التعاون الدولي حوالي 150 قرية بشبه جزيرة سيناء، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الخدمات الأساسية لعدد 558 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 2600 مسكن جديد، فضلًا عن توجيه الشباب إلى الإنتاج واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية بما يساعد على الحد من ظاهرة البطالة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لأهالي شبه جزيرة سيناء.ويتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال (الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) بقيمة 3.07 مليار دولار.وخلال 2020 وقعت وزارة التعاون الدولي تمويلات تنموية مع الصناديق العربية بقيمة 754 مليون دولار للخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والعلوم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.مشروعات تنمية سيناء جامعة الملك سلمانيضمن المشروع ضمان وتعزيز التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى 7 كليات، بالإضافة إلى إنشاء عدد 3 كليات جديدة (كلية الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور- كلية الفنون والتصميم- كلية العمارة بمدينة شرم الشيخ).