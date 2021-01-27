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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: تأسيس 157 شركة جديدة بـ369 مليون جنيه خلال شهر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:41 م
الاتصالات
الاتصالات
طارق عتمان
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كشف تقرير حديث لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال يناير الجاري أن القطاع استحوذ على تأسيس نحو 157 شركة جديدة خلال سبتمبر الماضي برأسمال بلغت قيمته نحو 369.16 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 101 شركة خلال نفس الفترة 2019 برأسمال قيمته 86.53 مليون جنيه.

وأكد التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الشركات الجديدة توزعت 130 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال 40.90 مليون جنيه و14 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 6.14 مليون جنيف في حين سجل قطاع الاتصالات تاسيس شركتين برأسمال 300 مليون جنيه وآخرين 11 شركة برأسمال قيمته 22.08 مليون جنيه.

أشار التقرير إلى أن نفس الفترة 2019 شملت إنشاء 64 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 66.48 مليون جنيه ونحو 34 شركة بخدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 19.9 مليون جنيه وقطاع الاتصالات تأسيس شركتين وأخرى شركة واحدة فقط.

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