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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

شاهد.. نشطات الكنيسة القبطية على مدار شهر كامل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:42 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، الحلقة الأحدث من حملة "الكنيسة في شهر".

جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن شهر ديسمبر.

تضمنت الحلقة لقاءات وأخبار مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشهير بالمجمع المقدس وعلى رأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

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