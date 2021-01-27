مدبولي يشكر منتخب اليد على الأداء الرجولى: كسبتم احترام العالم

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحية تقدير واحترام لمنتخبنا الوطنى لكرة اليد للرجال، على أدائهم الرجولى فى مباراة دور الثمانية أمام منتخب الدنمارك.

وقال رئيس الوزراء: "كسبتم احترام العالم أمام الفريق الأقوى عالميا، وكنتم ندا قويا حتى آخر لحظات المباراة، عبر أداء قوى، واحترافى، رغم الخسارة، متمنيا لهم التوفيق مستقبلا".