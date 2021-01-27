«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القمح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر فبراير.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:• الأراضي الجديدة- الاهتمام بالري في هذه الفترة ويكون الري على الحامي ويمنع الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.- مقاومة الحشائش تقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.- اكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذى يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك أثر أصفر على اليد وكذلك الصدأ البرتقالي الذى يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك اثر برتقالي غامق.- عند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح، الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.• في الأراضي القديمة- يجب الانتهاء من أخر دفعة سماد أزوتى خلال شهر فبراير وقبل طرد السنابل وإضافة السماد قبل الري مباشرة وذلك لضمان وصوله إلى منطقة الجذور ولا تضاف أي أسمدة بعد مرحلة طرد السنابل لعدم فائدتها في زيادة المحصول.- يجب الاهتمام بالرى خلال هذا الشهر فالقمح يروى من 4-5 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لا تزيد عن 25 يوم مع مراعاة وجود الأمطار في وجه بحري ومن 5-6 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لا تزيد عن 20 يوم في وجه قبلي.- أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.- واكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذى يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك اثر اصفر على اليد وكذلك الصدأ البرتقالي الذى يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك اثر برتقالي غامق.-عند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التى تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.وبمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية:سومى ايت 5% مستحلب بمعدل 35%100سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء.- ومن المهم فى هذه الفترة وابتداء من منتصف شهر فبراير، حيث تبدأ درجة حرارة الجو في الارتفاع، ملاحظة الحقل بصفة يومية ومستمرة تحسبا الإصابة بحشرة المن مع تجهيز المبيدات اللازمة للعمل على مقاومتها بسرعة. وتظهر الإصابة أولا في بقع اما داخل الحقل او بصفة خاصة فى الأطراف وناحية المراوى والمصارف وبجوار الطرق، وفى حالة ظهور الحشرة تقاوم برش البقع المصابة وحولها إذا كانت الإصابة فى بقع او يرش الحقل بالكامل اذا كانت الإصابة منتشرة بصورة كبيرة وتقاوم بالمبيدات التالية:- الملاثيون كيمينونا 57% مستحلب بمعدل 150سم3100 لتر ماء.- السوميثيون 50% مستحلب بمعدل 200 سم3100 لتر ماء.- أفوكس 50% حبيبات قابلة للانتشار بمعدل 31.2جم100لتر ماء للفدان وترش بؤر الإصابة