«تحية فخر وتقدير».. السيسي يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم ل كرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، وكان يشارك في البطولة الـ24 منتخبًا فقط على مدى السنوات الماضية.





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وتقام البطولة على 4 صالات هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.



