«تحية فخر وتقدير».. السيسي يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك
الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:08 م
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خسارة منتخب مصر لليد أمام الدنمارك مساء اليوم، بعد مباراة تاريخية.
وغرد على "تويتر": "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة.. شكرا لكم".
تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خروج منتخب مصر من كأس العالم لكرة اليد
وغرد على "تويتر": "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة.. شكرا لكم".
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم ل كرة اليد رجال بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، وكان يشارك في البطولة الـ24 منتخبًا فقط على مدى السنوات الماضية.
وتقام البطولة على 4 صالات هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة.
شكراً لكم.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 27, 2021