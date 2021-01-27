الأنبا مكاريوس يستأنف اجتماعه الأسبوعي.. غدًا

أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن استئناف الاجتماع الأسبوعي للأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشيات، مساء غد الخميس، بعد فترة من التوقف لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.ويشارك بفعاليات الإجتماع عدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.