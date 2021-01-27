محافظ المنيا يستعرض مبادرة حياة كريمة مع أعضاء الشيوخ

استعرض اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع نواب المحافظة بمجلس الشيوخ المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بالقرى المحددة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف 1500 قرية على مستوى المحافظات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.في بداية اللقاء، توجه أعضاء الشيوخ بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة التي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث استعرض المحافظ أهداف المبادرة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة.أشار المحافظ إلى أنه تم انطلاق اعمال المبادرة لتنفيذ المشروعات بمركز أبوقرقاص، وتشمل تطوير 47 قرية وستنطلق تباعًا بباقي المراكز المحددة، لتحقيق كافة جوانب التنمية للمواطنين وتوصيل الخدمات والمرافق.