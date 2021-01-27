رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يستعرض مبادرة حياة كريمة مع أعضاء الشيوخ

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:43 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
استعرض اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع نواب المحافظة بمجلس الشيوخ المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بالقرى المحددة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).

جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف 1500 قرية على مستوى المحافظات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

في بداية اللقاء، توجه أعضاء الشيوخ بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة التي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث استعرض المحافظ أهداف المبادرة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة.

أشار المحافظ إلى أنه تم انطلاق اعمال المبادرة لتنفيذ المشروعات بمركز أبوقرقاص، وتشمل تطوير 47 قرية وستنطلق تباعًا بباقي المراكز المحددة، لتحقيق كافة جوانب التنمية للمواطنين وتوصيل الخدمات والمرافق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

أول تعليق من صلاح على خروج مصر من كأس العالم لكرة اليد

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الطاقة: أهداف تغير المناخ رهن بتحول العالم النامي للطاقة النظيفة

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

قصر الأمير عمر طوسون.. أبرز معالم شبرا المعمارية

هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبوحلوة عن دار الحلم

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة