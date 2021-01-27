بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

تأهل منتحب الدنمارك للمربع الذهبى لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على مصر فى المباراة التى أفيمت ببنهما فى دور الثمانية.وشهدت المباراة فى وقتها الأصلى والإضافى مرتين 35 / 35، ولجأ المنتخبان الى رميات الجزاء لحسم البطل المتأهل إلى المربع الذهبى.وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم ل كرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، وكان يشارك في البطولة الـ24 منتخبًا فقط على مدى السنوات الماضية.وتقام البطولة على 4 صالات هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.