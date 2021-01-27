محافظ الإسكندرية يتابع إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بالمدفن الخاص بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة برئاسة محمد عبدالله، والتي تمت تحت إشراف وكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك.يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي التصدي لأي محاولات لنشر السموم والمواد المخدرة، حيث أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة.وقامت جميع أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.