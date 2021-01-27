محافظ الإسكندرية يتابع إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية
الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:48 م
هبه عويضهطباعة
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بالمدفن الخاص بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة برئاسة محمد عبدالله، والتي تمت تحت إشراف وكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك.
يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي التصدي لأي محاولات لنشر السموم والمواد المخدرة، حيث أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة.
وقامت جميع أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي التصدي لأي محاولات لنشر السموم والمواد المخدرة، حيث أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة.
وقامت جميع أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.