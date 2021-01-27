غدًا.. بدء فعاليات الدورة الأولى من «أفلمها أونلاين»

أعلنت الفنانة سماح أنور رئيس مهرجان أفلمها أونلاين السينمائي للأفلام القصيرة، بدء فعاليات الدورة الأولى للمهرجان غدا الخميس والتي تحمل عنوان "سينما المرأة"، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقالت سماح إن فعاليات اليوم الأول سوف تشهد إعلان مدير التصوير كمال عبدالعزيز رئيس لجنة التحكيم، عن الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وأيضا عن تدشين منصة أفلمها أونلاين التي تعد أول منصة للأفلام القصيرة، من خلال بث مباشر عبر صفحة المهرجان.وأضافت الفنانة سماح أنور في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيها: "دعوة عامة، بدءا من غدا الخميس تبدأ فعاليات وندوات مهرجان أفلمها أونلاين السينمائي".يشار إلى أن إدارة المهرجان نظمت الأحد الماضي مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق للإعلان عن تفاصيل المهرجان، بحضور الفنانة سماح أنور والفنانة درة والكاتب عبدالرحيم كمال ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والمخرج أحمد عاطف.