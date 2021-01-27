متحور كورونا البريطاني ينتشر في 70 بلدا.. والجنوب أفريقي في 31

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 12 يناير.كذلك، يواصل المتحور الجنوب أفريقي الإسرع انتقاله وتفشيه وبات منتشرا في 31 بلدا ومنطقة بزيادة ثماني دول، وفق ما أفادت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي.