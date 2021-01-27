«قاتل الزعماء».. ما هي المادة التي كانت ستتسبب في اغتيال الرئيس التونسي؟

أكد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مادة الريسين:- مادة الريسين هي عبارة عن مادة سامة تكون موجوة بشكل طبيعي في حبوب الخردل، وعند تناول أو مضغ حبوب الخردل وابتلاعها يمكن أن يؤدي ذلك إلى التسمم بهذه المادة التي تخرج من حبوب الخردل.- يمكن أيضًا تصنيع الريسين على شكل مسحوق أو حبيبات والتي يمكن إذابتها في الماء أو في مادة حمضية ضعيفة.- يتطلب صنع مادة الريسين إلى تخطيط ودراسة ولا تكون هذه الموجودة بشكل عادي في أي مكان.- يمكن التعرض لهذه المادة السامة إذا تم تحويلها إلى مادة نقية بشكل جزئي أو تكريرها، بحيث يتم استخدامها لعمل إرهابي أو في بعض الحروب، ويمكن أن تدخل هذه المادة إلى جسم الشخص عن طريق الهواء أو الماء أو الطعام.- كان هناك محاولات عدة لاغتيال الرؤساء والمسؤولين الأمريكيين بهذه المادة، التي ترسل عادة عبر البريد، في عام 1978 تم استخدام هذه المادة لتسميم وقتل جورجي ماركوف وهو كاتب وصحفي وتم ذلك عن طريق حقن هذه المادة تحت جلده، وعام ٢٠١٨ جرى اتهام رجل من ولاية يوتا يدعى ويليام كلايد ألين بتوجيه تهديدات متعلقة بالريسين منها تهديد بالبريد لترامب ومسؤولين اتحاديين آخرين منهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي، وفي نفس العام اعترف المتهم بإرسال ظروف تحتوي على مادّة سامة إلى البيت الأبيض والبنتاغون وأخرى مشابهة لملكة بريطانيا إليزابيث، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.- يمكن تعطيل تأثير هذه المادة عن طريق تسخينها على درجة حرارة تصل إلى فوق 80 درجة مئوية، أو 176 درجة فهرنهايت، يتم معالجة حبوب الخروع في جميع أنحاء العالم لصنع زيت الخروع الذي يتم استخدامه.