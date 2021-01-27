رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«قاتل الزعماء».. ما هي المادة التي كانت ستتسبب في اغتيال الرئيس التونسي؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:42 م
قيس سعيد
قيس سعيد
إيمان ماهر
طباعة
أكد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مادة الريسين:
- مادة الريسين هي عبارة عن مادة سامة تكون موجوة بشكل طبيعي في حبوب الخردل، وعند تناول أو مضغ حبوب الخردل وابتلاعها يمكن أن يؤدي ذلك إلى التسمم بهذه المادة التي تخرج من حبوب الخردل.
- يمكن أيضًا تصنيع الريسين على شكل مسحوق أو حبيبات والتي يمكن إذابتها في الماء أو في مادة حمضية ضعيفة.
- يتطلب صنع مادة الريسين إلى تخطيط ودراسة ولا تكون هذه الموجودة بشكل عادي في أي مكان.
- يمكن التعرض لهذه المادة السامة إذا تم تحويلها إلى مادة نقية بشكل جزئي أو تكريرها، بحيث يتم استخدامها لعمل إرهابي أو في بعض الحروب، ويمكن أن تدخل هذه المادة إلى جسم الشخص عن طريق الهواء أو الماء أو الطعام.
- كان هناك محاولات عدة لاغتيال الرؤساء والمسؤولين الأمريكيين بهذه المادة، التي ترسل عادة عبر البريد، في عام 1978 تم استخدام هذه المادة لتسميم وقتل جورجي ماركوف وهو كاتب وصحفي وتم ذلك عن طريق حقن هذه المادة تحت جلده، وعام ٢٠١٨ جرى اتهام رجل من ولاية يوتا يدعى ويليام كلايد ألين بتوجيه تهديدات متعلقة بالريسين منها تهديد بالبريد لترامب ومسؤولين اتحاديين آخرين منهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي، وفي نفس العام اعترف المتهم بإرسال ظروف تحتوي على مادّة سامة إلى البيت الأبيض والبنتاغون وأخرى مشابهة لملكة بريطانيا إليزابيث، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
- يمكن تعطيل تأثير هذه المادة عن طريق تسخينها على درجة حرارة تصل إلى فوق 80 درجة مئوية، أو 176 درجة فهرنهايت، يتم معالجة حبوب الخروع في جميع أنحاء العالم لصنع زيت الخروع الذي يتم استخدامه.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

القصة الكاملة لاستخراج سكين مطبخ من معدة مريض بالدقهلية

«الغيرة القاتلة».. 3 تلميذات يسممن زميلاتهن المتفوقات بالإسكندرية

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الطاقة: أهداف تغير المناخ رهن بتحول العالم النامي للطاقة النظيفة

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

قصر الأمير عمر طوسون.. أبرز معالم شبرا المعمارية

هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبوحلوة عن دار الحلم

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة