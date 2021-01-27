وفاة زوجة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

نعى نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات قبل قليل، السيدة صفاء حلمي زوجة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي وافتها المنية اليوم.وتم الدفن عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية وتم الدفن بمقابر الأسرة بالسيدة نفسية.وكان قد تم تعيين المستشار هشام عبدالسلام حسن بدوي، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة 4 سنوات.