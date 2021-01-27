البيت الأبيض يتهم «هواوى» باستخدام أدوات اتصال غير آمنة

اتهم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، شركة هواوي الصينية بتصنيع أدوات اتصال تهدد أمن أمريكا وحلفائها.وأكد البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة العربية، رفضه استخدام شبكات الاتصال الأمريكية لأجهزة من مصادر غير موثوقة، لافتا إلى أنه سيعمل مع الحلفاء لضمان أمن شبكات الاتصالات.فيما طالب البيت الأبيض بتحقيق دولي واضح ومعمق حول منشأ فيروس كورونا.وفي وقت سابق، كان البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيسعى للتعامل مع الصين وقضايا العلاقات الأمريكية – الصينية "بصبر".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي: "نحن ننطلق من موقف الصبر فيما يخص علاقاتنا مع الصين".وتابعت قائلة: "هذا يعني أننا نرغب بإجراء مشاورات مع حلفائنا. وسنجري مشاورات مع الديمقراطيين والجمهوريين وسنسمح للوكالات بالعمل فيما بينها على مراجعة وتقييم كيفية المضي قدمًا بعلاقاتنا".وردا على سؤال بشأن شركة "هواوي" الصينية، قالت بساكي إن هناك إعادة نظر مستمرة في جميع الأمور المتعلقة بالصين.