الإمارات: تقديم 86.770 جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 86 ألفا و770 جرعة من لقاح فيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الأربعاء، مليونين و764 و445 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 27.95 جرعة لكل 100 شخص.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح فيروس (كورونا) (كوفيد- 19)، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.