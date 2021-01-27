1725 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

سجلت وفيات (كورونا) في المملكة المتحدة ارتفاعًا ببلوغها 1725 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية، وهو ثاني أعلى إجمالي يومي للوفيات على الإطلاق.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 101 ألف و887 شخصًا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.كان الرقم القياسي اليومي 1820 حالة وفاة مسجلة في 20 يناير.وارتفع إجمالي الحالات المصابة في المملكة المتحدة الآن إلى 3 ملايين و715 ألفا و54 شخصا.