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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد حظر الرحلات الجوية.. إسرائيل تغلق حدودها البرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:24 م
الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
وكالات
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تعتزم إسرائيل إغلاق حدودها البرية لعدة أيام، ابتداء من غد الخميس، بعد إغلاق شبه كامل لمطارها الدولي للحد من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد.19-

وقال وزير الداخلية أرييه درعي، اليوم الأربعاء، إنه "من أجل استكمال الجهود المشتركة لمنع انتشار المرض"، سيتم إغلاق المعابر الحدودية إلى الأردن ومصر من صباح الخميس حتى الأحد.

ومع ذلك، سيظل معبر جسر اللنبي بين إسرائيل والأردن مفتوحًا لسكان الضفة الغربية.

وأغلقت إسرائيل مطارها الدولي الوحيد في فجر الثلاثاء، وهو إجراء من المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.

ويتم فرض حظر على جميع الطائرات القادمة إلى إسرائيل باستثناء رحلات الشحن ووتحليق الطائرات التي تستخدم في إطفاء الحرائق ورحلات الإخلاء الطبي الطارئ.

ومن المتوقع أن تقرر الحكومة بعد غد الخميس ما إذا كانت ستمدد الحظر، وكذلك الإغلاق على مستوى البلاد الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية السبت المقبل.

وقالت رئيسة خدمات الصحة العامة، شارون الراي برايس، أول أمس الاثنين خلال اجتماع لجنة برلمانية، إنه يجب تمديد إغلاق الأجواء لمدة شهر على الأقل "للسماح بإحراز تقدم في حملة التطعيم".

وقالت إن الافتراض الحالي هو أن اللقاح فعال لمعظم السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

قال المسؤول عن ملف فيروس كورونا ناخمان آش لوسائل الإعلام أول أمس الاثنين إن ما يقدر بنحو 70-40 في المئة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد تأتي من السلالة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا.

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