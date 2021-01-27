الصليب الأحمر اللبناني: 26 جريحا ضحايا تظاهرات طرابلس اليوم

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء الأربعاء، وقوع 26 جريحا في مظاهرة ساحة النور بطرابلس، التي نظمها محتجون على قرارات الإغلاق ضد تفشي وباء كورونا.وأشار الصليب الأحمر، وفقا لبيان صحفي، إلى أن المصابين بينهم 2 جرحى تم نقلهما إلى المستشفى، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين.وكانت قوات الأمن اللبناني، منعت مساء اليوم الأربعاء، المتظاهرين من الاقتراب من السراي الحكومي في طرابلس، بعد محاولات من وصول الاحتجاجات إليه، وفقا لقناة العربية.