واشنطن: بايدن سينظم قمة دولية للمناخ أبريل المقبل

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، اليوم، عن أن الرئيس جو بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 أبريل المقبل.وقال جون كيري خلال كلمة له مساء اليوم من واشنطن، إن الولايات المتحدة ستسعى لأن تجتمع دول العالم من أجل مواجهة التغير المناخي.وكشف جون كيري عن أن الرئيس بايدن سيوقع على قرارات تنفيذية لتأمين أن التحركات بشأن التغير المناخي ستكون دولية.وشدد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ على أن نهج الرئيس بايدن في معالجة قضية التغير المناخي يرتكز على الاستماع إلى العلم والحقائق وصناعة قرارات جريئة.