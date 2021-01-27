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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

890 إصابة بكورونا في المغرب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:48 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 890 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 468 ألفا و383 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- أن مجموع التحاليل التي تم إجراؤها بلغ 4 ملايين و853 ألفا و938 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، مشيرة إلى أنه تم أيضا تسجيل 20 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 8207 حالات، و1358 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 446 ألفا و181 حالة.

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