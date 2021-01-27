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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: ضبط 32 متورطا في قضية فساد بـ11 مليار ريال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:13 م
السعودية
السعودية
آية حسني
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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، اليوم الأربعاء، عن قضية فساد بقيمة تتجاوز 11.5 مليار ريال، تورط بها موظفين بنوك تلقوا رشاوى لإيداع مبالغ مجهولة المصدر.

وأكدت الهيئة، ضبط 32 بين مقيمين ومواطنين ورجال أعمال وموظفي بنوك في قضية فساد، وفقا لقناة العربية.

وأشارت إلى ضبط موظفين حاولوا عرقلة التحقيقات في قضية الفساد التي تجاوزت بقيمة 11.5 مليار ريال.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعلنت الشهر الماضي، إيقاف وزير مفوض سابق وضباط ومسؤولين تورطوا في قضايا فساد باشرتها خلال الفترة الماضية.

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