«صُناع التاريخ».. برنامج جديد لـ عادل حمودة على قناة الفجيرة

يقدم الكاتب الصحفي عادل حمودة برنامج "صُناع التاريخ" ويذاع البرنامج يومى السبت والأحد من كل أسبوع على قناة الفجيرة فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات الشقيقة.برنامج "صناع التاريخ" يقدم فيه عادل حمودة على طريقته رؤية جديدة لحياة وأعمال مجموعة من أبرز الشخصيات التى صنعت وجدان العالم وكان لها إسهاما عالميا وعربيا.وأيضا تم التسجيل مع شخصيات عرفت وعاشت مع تلك الرموز التى يتحدث عنها عادل حمودة من داخل وخارج مصر مثل أمريكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكاتب عادل حمودة باستوديوهات داخل مصر فى نهاية عام 2018، واستغرق التصوير والتسجيل مع الشخصيات حوالى 3 أشهر.وتستغرق الحلقة حوالى 40 دقيقة ومنها تكون حلقتين متتالية أو حلقة حسب الوقت المسجل عن الشخصية.وتدور الحلقات حول أكثر من 22 شخصية عالمية وعربية ومنها: جيمى كارتر، الأميرة ديانا، جورباتشوف، فريد الأطرش، غاندى مهاتير محمد، نجيب محفوظ، كيندى، محمد على باشا، نزار قبانى، نابليون، عمر المختار، نيكسون، بيكاسو، رشدى أباظة، يوسف شاهين، شكسبير، أم كلثوم، مارجريت تاتشر، مارتن لوثر، نيلسون مانديلا، ريتشارد نيكسون، بليغ حمدى.ومن أبرز الشخصيات المستضافة بالبرنامج الكاتب الصحفى مفيد فوزى، الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الكاتبة الدكتورة رشا سمير، الكاتبة لينا حسن، والكاتبة ريما نجم، الفنان التشكيلى الدكتور صلاح العنانى، والفنان التشكيلى جورج بهجورى، والفنان التشكيلى طه قرنى، وعائلة الفنان الراحل رشدى أباظة ومنهم السيدة منيرة أباظة شقيقته والأساتذة عزيز وحسين وطاهر أباظة، والفنان سمير صبرى، والمخرج خالد يوسف، والمخرج يسرى نصرالله، ومدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق، والكاتب عاطف بشاى، الراحل الدكتور ثناء شافع أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، الموسيقار هانى مهنى، والفنانة سميرة عبد العزيز، وعائلة سيدة الشرق أم كلثوم حفيدها خالد سمير، والمخرجة أنعام محمد على، والمخرج جميل مغازى.وتدور أحداث البرنامج حول السيرة الذاتية للشخصية محور الحلقة من نشأتها وتأثيرها على المجتمع واستضافة المقربين للحديث عنها مع الربط والتحليل من خلال إدارة الحلقة التى يقوم بها الكاتب والصحفى والأديب عادل حمودة.وبذل فريق العمل مع مقدم البرنامج الكاتب الكبير عادل حمودة، مجهودا كبير لخروج هذا العمل للشاشة العربية من خلال عرضه على قناة الفجيرة الفضائية ليكون هذا البرنامج كاشف وموثق لكافة تفاصيل الشخصيات التى تم تناولها من خلال لقاءات ضيوف الحلقات.فريق عمل البرنامج: رئيس التحرير أيمن الحكيم ومى سمير، وإعداد ميرفانا ماهر، وأسماء حسانين وبيتر ماجد، ومنسق عام وبرديوسر جيهان عزمى.