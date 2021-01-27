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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق اسم الشهيد أحمد الرفاعي على أحد شوارع طنطا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:08 م
الشهيد أحمد الرفاعي
الشهيد أحمد الرفاعي
أحمد فودة
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وضع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم اسم الشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي على شارع توت عنخ أمون بطنطا، كما قام بزراعة الأشجار على جانبي الشارع، بحضور الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، موجّهًا بزراعة الأشجار بطول الشارع وكذلك زراعة الأشجار بطول شارع بطرس.

يأتي ذلك تكريمًا لروح الشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي الذي ولد بمدينة طنطا وتخرج في كلية الشرطة دفعة 1999 وبدأ العمل في قطاع الأمن المركزي، ثم انتقل للعمل بجهاز الأمن الوطني 2003 وتولى ملفات مهمة جدًا في مكافحة الإرهاب وشهد له الجميع بالتميز وحسن الأداء وحسن الخلق حتى استشهد في 23 يناير 2016 في مداهمة أحد أوكار الإرهاب.

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