هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

كشفت الكاتبة والمترجمة هناء نصير، أنها انتهت من ترجمة كتاب "بصمات الطعام"، موضحة أن الكتاب عبارة عن مجموعة شهادات لـ11 سيدة من دول مختلفة، عربية وغير عربية، من شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكيات من أصول عربية، يكتبن عن ذكريات طفولتهن الثرية، عادات الطعام، أو عادات موسمية لحفظ الطعام، أو تقطير ماء الزهر والورد، أو عصر زيت الزيتون.وتابعت نصير لـ"الدستور": تحاول هذه المجموعة من السيدات التمسك بلحظات ثمينة، شعرن فيها بسعادة قصوى، إذ تشاركن في طقس اجتماعي وعائلي عزيز، وكذلك تحاولن، بسطرهن لطرائق جداتهن وأمهاتهن، تخليد هذه العادات الاجتماعية الآفلة، وتمريرها للأجيال الجديدة، فيما تأملن، مشيرة إلى أن الكتاب يتضمن وصفات تفصيلية لأطباق مميزة، مع صور توضح خطوات تحضير هذه الأصناف.واستطردت: ترجمة الكتاب كانت بناء على رغبة الكاتبات اللاتي تنوين تنظيم احتفالية لإطلاق نسختي الكتاب الإنجليزية والعربية، وستكون الترجمة في طبعة محدودة، ونشر خاص، والكاتبات هن: نوال شاوي، حنيفة مسلم من الجزائر؛ بيبي هوانج، من الصين؛ ديبا فيناي، من الهند؛ جايا مونكادا دي باتيرنو، من إيطاليا؛ دينا صباحي، ورواء دباغ، أمريكيتيان من أصل سوري؛ أم كلثوم مقبال برادة، مغربية؛ جايني سميريب نيلسون، من الدنمارك؛ هند سعيد، من العراق؛ وأخيرًا، جومانة كاظم التميمي، أردنية الجنسية، ذات أصول فلسطينية.وعن الترجمة، قالت نصير: إنها كانت مجهدة، ولم تكن عملية اعتيادية من إدراج معان الكلمات بالعربية بحسب سياق النصوص، لكن تطلبت جهدًا بحثيًا إضافيًا للوقوف على الخلفيات الثقافية للنصوص، والتعبيرات المستخدمة في بلاد الكاتبات، إذ كنت أبحث عن أسماء الأطباق والمكونات، بل وأسماء عمليات التحضير، في الدول المختلفة، حتى العربية منها، على جوجل وفيسبوك.. حتى أنني سألت إحدى صديقاتي الجزائريات عن أسماء بعض الأطعمة في مدينتها.وأضافت: كما حرصت على كتابة الكلمات المهمة في ثقافات الكاتبات إلى القراء باستخدام الأبجدية العربية، لتحقيق الهدف الأساسي للكتاب، وهو التقارب بين الثقافات، ومعرفة الآخر معرفة وثيقة، أحببت الكثير من النصوص.. أحببت ثقافات الكاتبات الأصيلة.. وأحببت أمهاتهن وجداتهن.