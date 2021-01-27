مجلس الوزراء يستجيب لعلاج طفلي التضخم بالدقهلية (فيديو)

أعلن محمد عبدالعظيم، والد طفلي التضخم بالدقهلية أنه تلقى مكالمة من رئاسة الوزارء، استجابة لشكواه بعلاج طفليه.وقال والد الطفلين، لـ«الدستور»، إن رئاسة الوزراء أبلغته بتبنّي حالة الطفلين وعلاجهما بمستشفى الحسين الجامعى السبت المقبل.تقدم والد الطفلين بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لاستجابته السريعة لعلاج حالة طفليه.ويعاني الطفلان أحمد ويوسف من مركز أجا بمحافظة الدقهلية من مرض نادر بتضخم فى الوجه بشكل غير طبيعي، ولا يخرجان من قريتهما وعدم حضور أي مناسبات خشية التنمر عليهما.