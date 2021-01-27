طلاب الدبلومات الفنية يثمنون قرار التسجيل إلكترونيًا للامتحانات

أتاحت وزارة التربية والتعليم تطبيق إلكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية 20202021 تمهيدًا للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية وذلك من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg بعد حصول الطالب على الكود الخاص به من المدرسة وذلك بداية من الاثنين الماضي.وثمّن بعض طلاب الدبلومات الفنية تسهيل وزارة التربية من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، وقال هادي عليش، الطالب بالمدرسة الصنايعيه الفنية بمركز الصف بالجيزة إن قرار الوزارة في ظل هذه الظروف من أفضل القرارات.أضاف أن التسجيل للاستمارة من أهم الخطوات بالنسبة لطلاب الدبلومات ويكون الإقبال عليها كبير وبذلك الموقع يمكن الحد من الزحام والحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل وباء كورونا.وذكر عبدالرحمن محمود، الطالب بالصف الثالث بالمدرسة التجارية أن المواقع الإلكترونية في ظل العصر التكنولوجي من أنسب الطرق التي يمكن أن يتم التعامل من خلالها وتسهل عليهم الكثير من التحركات.وتابع أن الطلاب حاليًا يستهلكون كل أوقاتهم بالتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت وقرارات الوزير من الأشياء التي لاقت رضاهم مؤخرًا.«كورونا أنقذتنا من الروتين والزحمة»، هكذا عبر مؤمن محمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي عن فرحته بإعلان الوزير عن ملء استمارات التقدم للامتحانات، مؤكدًا أن القرار نال إعجاب كل زملائه، لافتًا إلى أن القرار سيساعد في التخلص من أزمة الذهاب للمدرسة وسط وباء كورونا والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية.وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو التوضيح لكافة مدارس التعليم الفني بسرعة قيام الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية مع توفير وسائل الدعم اللازم لهم، كما أنهم أكدوا ضرورة أن يقوم كل طالب بتسجيل الاستمارة بنفسه.