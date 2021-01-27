بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون تنموى فى مجالات التعليم والصحة والبيئة، بين الكنيسة القبطية ونادي روتاري مصر، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.وأضاف القس بولس حليم، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه مثل الكنيسة القبطية في توقيع البروتوكول، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وعنها نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمدير التنفيذى واللجنة التنفيذية التنموية للأسقفية، بينما مثل نادي الروتاري السيد أسامة الأحمر محافظ الروتاري بمصر ومعه مديرى التعليم واللجنة التنموية بالروتاري.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.